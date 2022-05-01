رئيس مركز تمكين شباب الهملة: مستمرون في تحقيق رؤية ناصر بن حمد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نائب رئيس مركز تمكين شباب الهملة محمد خليل أن النشاط بالمركز يأتي توافقا مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني أمين عام مجلس الدفاع الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في اكتشاف المواهب وصقلها، وإشراك الشباب من الجنسين في أنشطتها وإدارتها وتحقيق التطور واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والتركيز على تمكين الشباب بصورة حديثة وعصرية وتقديم برامج نوعية ومتطورة، والسعي معا لرفع اسم مملكة البحرين عاليا بجميع المحافل، حيث وضعنا نصب أعيينا أن نسعى لتحقيق رؤية سموه وسنواصل العمل لتحقيق المزيد ولما يتطلع اليه قائد الشباب وملهمهم سعيا نحو خلق جيل شباب واع ومثقف يرعى وطنه ويتخذ من قيادته الحكيمة مثلا أعلى في جميع المحافل، موضحا أننا مستمرون في تحقيق رؤية سموه وسنسعى لمواصلة تحقيق ما يطمح إليه سمو الشيخ ناصر بن حمد شيخ الشباب، ورعايته المستمرة لشباب المملكة ودعمهم لتقديم كل ما لديهم من أجل بلدهم ووطنهم وقيادتهم وأن يكونوا على قدر كبير من المسئولية في حمل رسالة سموه وجعل شباب مملكة البحرين يتبوأون أفضل المراكز عالميا، وتصبح مملكة البحرين عاصمة عالمية للشباب والرياضة.

وقد بين نائب رئيس المركز أننا نسعى ووفق الرؤية الجديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد، المتعلقة بمراكز تمكين الشباب، وفي إطار الجهود التي يقوم بها سموه لتطوير العمل الإداري والفني في الحاضنات الشبابية ووضع الاستراتيجيات الجديدة لتطوير العمل في المراكز الشبابية، والرامية إلى تعزيز مسيرة الحركة الشبابية، والتي نطمح من ورائها إلى تطوير البرامج المقدمة إلى القطاع الشبابي، وتحقيقا لمبادرات سموه المتواصلة لتطوير القطاع الرياضي والشبابي بمملكة البحرين، وهي التي ستصنع مسيرة جديدة للشباب والرياضة بمملكة البحرين بفضل ما تتضمنه مبادرات سموه من أهداف نبيلة تنسجم تماما مع الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الهادفة لدعم مسيرة الحركة الرياضية البحرينية.

فيما أوضح نائب رئيس المركز أن توجيهات وزير شؤون الشباب أيمن بن توفيق المؤيد، كان لها الأثر البالغ في وضع الخطط السليمة المدروسة والكفيلة بجذب أكبر عدد من المشاركين بأنشطة المراكز الشبابية خلال النشاط الرمضاني والصيفي لهذا العام، حيث سعت إدارة مركز تمكين شباب الهملة إلى زيادة وتيرة تنظيم الأنشطة الرمضانية، من أجل فتح باب المشاركة للجميع ومن مختلف الأعمار، تحقيقا لرغبة المركز في احتضان الجميع من الأعضاء وأبناء القرية جميعا، وأن يكون المركز هو الوجهة الأولى للجميع من أبناء القرية كبارا وصغارا.

وقد صرح نائب رئيس مركز تمكين شباب الهملة محمد خليل أن مركز تمكين شباب الهملة ومن خلاله نشاطه الرمضاني هذا العام سواء الرياضي أو الثقافي استطاع استقطاب ما يفوق 600 من أعضاء المركز وأبناء القرية من منتسبي المركز خلال ليالي شهر رمضان المبارك، خاصة النشاط الرياضي الذي أضحى مهرجانا سنويا يقام لجميع أعضاء المركز، وأبناء القرية جميعا، حيث يحرص جميع الأعضاء صغارا وكبارا على المشاركة بهذا النشاط الرياضي السنوي، فيما أوضح رئيس المركز أن البرنامج سيستمر بعد رمضان ويتوقع أن تستقطب أنشطة المركز القادمة ما يفوق الـ600 من أعضاء المركز وأبناء القرية جميعا.

وختم نائب رئيس المركز حديثه بتوجيه شكر وتقدير إدارة مركز تمكين شباب الهملة إلى الملاحق الرياضية وصفحات الأخبار المحلية والفعاليات والتي أصبحت عاملا مهما في نجاح فعاليات وأنشطة المركز طوال الشهر الكريم، حيث يقدر مجلس إدارة مركز الهملة هذا الدعم الإعلامي والمتميز الذي تلقاه أنشطة المركز من هذه الملاحق وهو ما أسهم في نجاح الكثير من هذه الفعاليات، وهو ما أسهم أيضا وبشكل جلي في حصول المركز على رعاية بعض من هذه الأنشطة من قبل بعض الشركات والمؤسسات بفضل وجود هذا الدعم الإعلامي من قبل الملاحق الرياضية، موجها شكره الكبير على التعاون الذي يبديه القائمون على هذه الملاحق الرياضية في تغطية أنشطة وفعاليات المركز.