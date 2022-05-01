محمد بن مسعود - الدمام - ردت الفنان اللبنانية، إليسا، على مقطع فيديو متداول لرجل دين ينتقد مظاهر البنات على شاطئ منطقة جونية المعروف بلبنان رابطا ذلك بالانتخابات النيابية التي ستشهدها البلاد قريبا.
ويقول رجل الدين في مقطع الفيديو المتداول: «من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوية.. يروح ينتخبهم.. هالقصة راحت.. من كان يريد رؤية ابناءه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم..»
وأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو على صفحتها المعرفة بتويتر، قائلة بتعليق: «أكيد هيك بدنا شيخنا، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران! اللي استحوا ماتوا».
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أكد في تصريحات حول الانتخابات على «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين.. نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً. يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية».
من جهته كان رئيس لبنان، ميشال عون، قد شدد في افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، على «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». ودعا الى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – إليسا تهاجم رجل دين بعد تصريح «البنات بشاطئ جونية والشباب ببيوت الدعارة»: هيدا لبنان حبيبي مش إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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