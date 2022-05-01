اخبار دوليه – إليسا تهاجم رجل دين بعد تصريح «البنات بشاطئ جونية والشباب ببيوت الدعارة»: هيدا لبنان حبيبي مش إيران

محمد بن مسعود - الدمام - ردت‭ ‬الفنان‭ ‬اللبنانية،‭ ‬إليسا،‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬لرجل‭ ‬دين‭ ‬ينتقد‭ ‬مظاهر‭ ‬البنات‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬منطقة‭ ‬جونية‭ ‬المعروف‭ ‬بلبنان‭ ‬رابطا‭ ‬ذلك‭ ‬بالانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬قريبا‭.‬

ويقول‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭: ‬‮«‬من‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬بناته‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬جوية‭.. ‬يروح‭ ‬ينتخبهم‭.. ‬هالقصة‭ ‬راحت‭.. ‬من‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬رؤية‭ ‬ابناءه‭ ‬في‭ ‬بيوت‭ ‬الدعارة‭ ‬والمخدرات‭ ‬كمان‭ ‬يروح‭ ‬ينتخبهم‭..‬‮»‬

وأعادت‭ ‬إليسا‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬المعرفة‭ ‬بتويتر،‭ ‬قائلة‭ ‬بتعليق‭: ‬‮«‬أكيد‭ ‬هيك‭ ‬بدنا‭ ‬شيخنا،‭ ‬بدنا‭ ‬نشوف‭ ‬بناتنا‭ ‬عا‭ ‬شواطئ‭ ‬جونية‭ ‬ونرجع‭ ‬نشوف‭ ‬الليدو‭ ‬بكازينو‭ ‬لبنان‭ ‬وبدنا‭ ‬نلبس‭ ‬عا‭ ‬زوقنا‭ ‬وبدنا‭ ‬نرقص‭ ‬و‭ ‬نغني‭ ‬هيدا‭ ‬لبنان‭ ‬حبيبي‭ ‬مش‭ ‬أيران‭! ‬اللي‭ ‬استحوا‭ ‬ماتوا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني،‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬حول‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬وكرامة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬المواطنين‭.. ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرية‭ ‬الرأي،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تجاوز‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحصّن‭ ‬أنفسنا‭ ‬لحماية‭ ‬الدولة‭ ‬ومنع‭ ‬أخذ‭ ‬البلد‭ ‬الى‭ ‬الهاوية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬لبنان،‭ ‬ميشال‭ ‬عون،‭ ‬قد‭ ‬شدد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للدفاع،‭ ‬على‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬والإداري‭ ‬لإنجاز‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إشكال‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اعتماد‭ ‬قواعد‭ ‬لسلوك‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬للانتخابات،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المراقبين‭ ‬الأجانب‭ ‬وهيئة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬