رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهدة الأمين- حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وسأل معاليه المولى عزَّ وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليُمن والبركات. أخبار قد تهمك

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