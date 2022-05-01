أمير منطقة المدينة المنورة يهنِّئُ سمو وزير الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقيتي تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بمناسبة حلول عيد الفطر

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