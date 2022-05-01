شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار التنافسية والعروض تجذب المتسوقين بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق والمراكز التجارية ومحال بيع الهدايا والإكسسوارات وصالات عروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال بالمدينة المنورة إقبالا متزايدا من المواطنين والمقيمين، وذلك للتسوق استعدادًا للاحتفال وإظهار الفرح والسرور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبدت الحركة في العديد من محال بيع الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا ولعب الأطفال، حيث جاء تركيز المتسوقين والمتسوقات على اقتناء الثياب الجديدة والأشمغة والعقل والمشالح، والعطور ومستلزمات التجميل، وألعاب الأطفال والحلويات، فيما تفنن الباعة وأصحاب المتاجر بطرق عرض بضائعهم.

ورصدت عدسة "واس" من داخل معارض ومحال بيع مستلزمات العيد جانبا من توافد المتسوقين على الأسواق، تجذبهم لها الأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد السعيد.