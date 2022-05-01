شكرا لقرائتكم خبر عن 39 فعالية متنوعة في أيام عيد الفطر بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يتخلل البرنامج كلمات خطابية وقصائد شعرية وطنية

- إقامة عرضات شعبية وأوبريت غنائي في حب الوطن

أعلنت أمانة منطقة الباحة عن روزنامة فعالياتها الاحتفالية وبرامجها الترفيهية خلال أيام عيد الفطر المبارك، التي ستقام في مدن ومحافظات المنطقة والمراكز الإدارية التابعة لها.

وأوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفال أهالي الباحة بعيد الفطر الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة ستنظم احتفال الأهالي في أول أيام العيد برعاية سمو أمير منطقة الباحة، على المسرح المكشوف في منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة، ويتخلل البرنامج كلمات خطابية وقصائد شعرية وطنية وعرضات شعبية وأوبريت غنائي في حب الوطن بعنوان "عاد عيدك يا بلادي", بالإضافة إلى فقرة الألعاب النارية.

وذكر أن الأمانة وبلديات المنطقة ستنفذ 39 فعالية متنوعة في أيام عيد الفطر، حيث ستقيم الأمانة في مدينة الباحة ليلة موسيقية طربية في مساء اليوم الثاني من أيام العيد وألعاب نارية ومهرجان للأسر المنتجة ومهرجان عيد الطفل الذي تتخلله ألعاب ترفيهية ومسابقات وهدايا، وسوف تستمر خلال أيام العيد الثلاثة الأولى في منتزه الأمير حسام ومنتزه رغدان وحاضنة الأسر المنتجة بحديقة الأمير محمد بن سعود، منوهاً بأن البلديات التابعة لأمانة منطقة الباحة ستقيم كذلك احتفالات ومهرجانات وفعاليات متزامنة على مدى أيام العيد.

وستقوم بلدية محافظة بلجرشي بتنظيم مهرجان للأهالي في سوق السبت ويستمر خمسة أيام ويتضمن فلكلوراً شعبياً وألعاب نارية وفعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية ومسابقات ومسرحاً للطفل، إضافة إلى زيارات للمرضى المنومين في عدد من المستشفيات في صباح يوم العيد، كما يتم توزيع الهدايا وبطاقات المعايدة وباقات الورود على الأهالي والأطفال والمرتادين للمتنزهات والأماكن العامة.

وأشار إلى أن فعاليات بلدية محافظة قلوة تتضمن إقامة احتفال أهالي المحافظة بالعيد وزيارات للمنومين في المستشفيات وتوزيع الورود والهدايا على رجال الأمن في الميدان وعلى المواطنين والمقيمين في الحدائق والمنتزهات العامة، فيما تنظم بلدية محافظة غامد الزناد احتفال أهالي المحافظة بالعيد في حديقة المدخل بالمحافظة وتوزيع الهدايا والورود على الأهالي والأطفال في الحدائق والساحات إضافة إلى فعالية الفرق الشعبية ومهرجان مسرح الطفل ومهرجان المنتجة.

وتنفذ بلدية محافظة القرى فعاليات الأكلات الشعبية ومأدبة إفطار صباحي في القرية التراثية بالأطاولة وكذلك فعالية الشعبية الجنوبية ومسرحاً للطفل في منتزه الثروة الوطنية، وتشمل فعاليات بلدية محافظة العقيق توزيع الهدايا والورود على المسافرين القادمين في مطار الملك سعود في صباح عيد الفطر.

بالإضافة إلى تنفيذ فعالية فرحة عيد للأطفال في سوق مول العقيق، ومن جهتها ستقوم بلدية محافظة المندق بتنفيذ عدد من الفعاليات الأخرى تشمل مهرجاناً للأسر المنتجة ومسرحاً للطفل يحتوي على أنشطة ترفيهية للأطفال وركن التعليم بالترفيه وركن المرسم الحر بالإضافة إلى فعاليات الفرق الشعبية في حديقة الفراشة، وتنظم بلدية محافظة المخواة بزيارات معايدة للمنومين في مستشفى المخواة العام وإقامة فلكلور تراثي في سوق الثلاثاء الشعبي بالإضافة إلى فعالية فرحة عيد للأطفال.

وأضافت الدكتور السواط أن بلدية بني كبير تنظيم مهرجان مسرح الطفل وفعالية الأكلات الشعبية بمشاركة الأهالي وتوزيع الهدايا وباقات الورود في قرية العبادل التراثية وفي عدد من الحدائق والمنتزهات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتشارك بلدية محافظة الحجرة بإقامة فعالية الأكلات الشعبية والإفطار الصباحي الجماعي بمشاركة الأهالي بجوار مصلى العيد بالمحافظة وكذلك توزيع الهدايا والورود في الساحات والحدائق ومعايدة المنومين بمستشفى الحجرة العام وإطلاق الألعاب النارية في الساحة الشعبية بالمحافظة في يوم العيد، وستقوم بلدية محافظة بني حسن باستقبال المعايدة وتوزيع الهدايا والورود وإقامة مهرجان الفرق الاستعراضية والشعبية في منتزه الأمير مشاري وزيارة المنومين بمستشفى الملك فهد ومستشفى المندق العام، كما استعدت بلدية معشوقة بفعالية توزيع الهدايا وباقات الورود على الأهالي والأطفال في الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وذلك في صباح عيد الفطر السعيد.