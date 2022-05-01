ارتفاع الإقبال على الذهب بالمملكة إلى 237 طنًا في 5 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع طلب المواطنين على الذهب بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2022، إلى 11.7 طن، قياسًا على 11 طنًا في الربع المماثل من العام السابق، وفقًا للتقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي.

وأكدت بيانات المجلس ارتفاع إقبال المواطنين على الذهب إلى 237 طنًا خلال أكثر من 5 سنوات، تحديدًا منذ بداية عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

وكان الطلب الاستهلاكي على المعدن النفيس قد سجل نحو 44.2 طن في العام الماضي، و31.1 طن في 2020، و46 طنا في 2019، و49.6 طن في عام 2018، ثم 54.4 طن في عام 2017.

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وارتفع نصيب الفرد من الطلب على الذهب في المملكة إلى 1.2 جرام للفرد، من 0.9 جرام في عام 2020، ومقتربًا من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 1.3 جرام في 2019، وفقًا لـ”العربية”.

وبالنسبة للحلي والمجوهرات الذهبية فقد ارتفع الطلب عليها بنسبة 16% في الربع الأول من العام 2022، إلى 9.1 طن، مقابل 7.8 طن في الربع المماثل من 2021.

وأكد التقرير انخفاض الطلب على العملات والسبائك الذهبية في المملكة بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 2.6 طن، مقارنة مع 3.2 طن بالفترة المقابلة من 2021.

كما ازداد نمو الطلب على الذهب عالميًا بنسبة 34% إلى 1234 طناً في الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 919.1 طن في الفترة المماثلة من 2021.