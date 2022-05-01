الشؤون الإسلامية تحدد أوقات صلاة العيد في مدن المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - حددت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر في مدن المملكة لهذا العام 1443 هـ . وجاءت مواقيت الصلاة في المدن كالتالي: مكة (6:04 ص) أخبار قد تهمك المدينة (6:01 ص) الرياض (5″33 ص) بريدة (5:41 ص) الدمام (5:16 ص) أبها (5:59 ص) تبوك (6:08 ص) حائل (5:49 ص) عرعر (5:45 ص) جازان (5:59 ص) نجران (5:52 ص) الباحة (6:00 ص) سكاكا (5:51 ص)

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