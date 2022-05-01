مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع أكثر من 118 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في عدد من المديريات بتعز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 118 طنًا و449 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديريات المظفر والقاهرة وصالة بمحافظة تعز، استفاد منها 6.642 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8,000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لعام 1443هـ.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8,530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76,770 فردًا بواقع 12,795 أسرة.
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