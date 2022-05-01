اخبار السعوديه

أمطار رعدية على جازان والباحة

0 نشر
0 تبليغ

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب ، ومركز الفطيحة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم وحالة عمار. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وفي الباحة نبه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها. وتستمر الحالة إلى الساعة الـ9 مساء.


كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على جازان والباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا