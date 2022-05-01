أمطار رعدية على جازان والباحة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم وحالة عمار. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وفي الباحة نبه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها. وتستمر الحالة إلى الساعة الـ9 مساء.
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