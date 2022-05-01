أمطار رعدية على جازان والباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب ، ومركز الفطيحة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم وحالة عمار. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وفي الباحة نبه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها. وتستمر الحالة إلى الساعة الـ9 مساء.