مباشرة تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير سيارتها

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منها الوفاة والعمى .. قائمة بأخطار الألعاب النارية على الأطفال
حذّرت مدينة الملك سعود الطبية تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال كإحدى...
القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش المخدر
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بحوزته (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ...
تطوع جامعة الملك سعود ينهي برنامجه بخدمة 1101 حالة صحية بالمسجد الحرام
أنهى فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي خدمته لضيوف المسجد الحرام يوم الجمعة الماضية، بعد أن تمت مباشرة أكثر من 1101 حالة صحية تم...
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