مباشرة تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير سيارتها

منها الوفاة والعمى .. قائمة بأخطار الألعاب النارية على الأطفال حذّرت مدينة الملك سعود الطبية تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال كإحدى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 رمضان 1443 هـ 30 رمضان 1443 هـ

القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بحوزته (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 رمضان 1443 هـ 30 رمضان 1443 هـ

تطوع جامعة الملك سعود ينهي برنامجه بخدمة 1101 حالة صحية بالمسجد الحرام أنهى فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي خدمته لضيوف المسجد الحرام يوم الجمعة الماضية، بعد أن تمت مباشرة أكثر من 1101 حالة صحية تم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 رمضان 1443 هـ 30 رمضان 1443 هـ

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