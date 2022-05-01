أوكرانيا: مقتل 23 ألفاً وخمسمائة جندي روسي منذ بدء الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن نحو 23 ألفا وخمسمائة جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب فبراير الماضي.

وأوضحت أن قوات الجيش الوطني، استعادت السيطرة على 3 بلدات في منطقة خاركيف.

فيما أكد الرئيس الأوكراني، أنه يتوقع قرارا بشأن قيود على الغاز الروسي في المستقبل القريب، مؤكدًا ان ما فعلته روسيا في ماريوبول لن يمر دون حساب.

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ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية، وقوع إصابات بين المدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على قرى في منطقة خيرسون.

وأفادت نقلًا عن عن حاكم منطقة كورسك الروسية، بقصف يستهدف نقطة تفتيش قرب الحدود من اتجاه أوكرانيا.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي فرض عقوبات إضافية على روسيا ودعم أوكرانيا بالسلاح والمال.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا لا تسمح بوصول المساعدات إلى ماريوبول وتواصل قصف المدينة ومصنع آزوفستال فيها، مشيرة إلى أن روسيا تواصل عمليات التعبئة لقواتها لشن هجمات جديدة.