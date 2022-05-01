أمير الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، بحضور محافظي محافظات المنطقة ومديري العموم , حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ الذي تُشرف عليه أمانة المنطقة، على المسرح المفتوح بمنتزه الحسام بمدينة الباحة.
وأكد أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفال أهالي المنطقة بعيد الفطر الدكتور علي بن محمد السواط، أن فقرات الحفل ستتضمن العديد من البرامج والفقرات، أبرزها القصائد الشعرية الوطنية, والعرضات الشعبية, وأوبريتا غنائيا في حب الوطن بعنوان “عاد عيدك يا بلادي”, بالإضافة إلى فقرة الألعاب النارية.
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