اخبار الخليج – المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك يجتمع مع مبعوث الأمين العام لسلامة الطرق

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الجهود العالمية للسلامة على الطرق والتحضيرات القائمة لعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم يومي 30 يونيو و1 يوليو 2022.
واستعرض المندوب الدائم التجربة الرائدة لمملكة البحرين في مجال سلامة الطرق من خلال تعزيز التشريعات وتحسين جمع البيانات، ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية ومحلية للسلامة على الطرق، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتعددة في مختلف المجالات.
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