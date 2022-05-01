محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة النبيه صالح بالعثور على امرأة آسيوية متوفية بالقرب من إحدى العمارات السكنية بمنطقة الجفير. ‏‎هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ بالانتقال لمكان الواقعة، حيث أجرت المعاينة اللازمة وانتدبت الطبيب الشرعي وطاقم مسرح الجريمة وطلبت تحريات الشرطة. ‏‎ وتبين من خلال الكشف الطبي الشرعي المبدئي خلو جثة المتوفية من أية آثار إصابية تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، فضلاً عما ثبت بأقوال الزوج أن زوجته المتوفيه تعاني من حالة نفسية تتعالج عنها، وأنها قامت بإلقاء نفسها من مسكنهم بالطابق العشرين.

هذا ولم تتوصل التحريات لوجود ثمة شبهة جنائية بالواقعة، ولا زالت التحقيقات جارية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة آسيوية إثر سقوطها من الطابق العشرين بمنطقة الجفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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