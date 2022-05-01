بمعدل بلغ 9.6%.. اقتصاد المملكة يشهد أعلى وتيرة نمو منذ 2011

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت الهيئة العامة للإحصاء عبر الحساب الرسمي على “تويتر” اليوم الأحد أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022م في أعلى معدلات النمو منذ 2011م.
وأشارت الهيئة أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ 20.4% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 3.7% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي المعدل موسمياً بلغ 2.2% خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ 20.4% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.
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