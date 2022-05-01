شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يهنئ القيادة بمناسبة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: " أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية ، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والرفعة والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: " بهذه المناسبة السعيدة ارفع لسموكم الكريم التهنئة، باسمي واسم أهالي منطقة الشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يعيده على الوطن والمواطنين ونحن في تقدم وإزدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.