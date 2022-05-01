شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الخبر حملاتها الرقابية على صالونات الحلاقة ضمن حملة الرقابة البلدية واستعدادات البلدية لعيد الفطر المبارك بغرض التأكد من مدى التزام أصحاب الصالونات بالنظافة العامة واستخدام الأدوات المعقمة ونظافة المواد المستخدمة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوفر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بالوضع الصحي لمحلات الحلاقة ، وتعزيز الوعي للمجتمع المحلي والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، علاوة على التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام لمرة واحدة، واقتناء الزبون لحقيبة أدوات خاصة كخيار أفضل للوقاية، ويشمل برنامج الحملة على تكثيف الزيارات الميدانية على صالونات الحلاقة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والوقوف على الممارسات وشرح الأساليب الصحيحة في تعقيم الأدوات اضافة الى التأكد من وجود البطاقات الصحية لدى العاملين في الصالونات وذلك حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع

وأكد المهندس مشعل الحربي أن الحملات التي نظمتها البلدية بينت للعاملين أهمية استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال لمرة واحدة للوقاية من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريقها, اضافة الى التأكد من التزام جميع الصالونات بوضع قائمة تحدد الأسعار في مكان بارز في الصالون .