450 يتيم ويتيمة يشاركون في فرحة العيد بالأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت إدارة الاستثمار والبرامج التنموية بجمعية البر بالاحساء مساء يوم أمس حفل فرحة العيد لأكثر من 150 يتيم بأحد المدن الترفيهية بالاحساء، بحضور أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر ومدير مركز المزروعية عيسى التيسان ومدير مركز المبرز سعود المغلوث وعدد من مدراء الإدارات ومنسوبي الجمعية.

وأكد مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية تحرص في كل مناسبة لعيد الفطر او عيد الأضحى المبارك على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تدخل الفرح والسرور على الأيتام المسجلين في الجمعية، حيث يعتبر برنامج فرحة العيد أحد البرامج الموسمية التي تنفذها الجمعية من خلال مراكزها.

وأضاف البوسيف بأن أمين عام الجمعية المهندس صالح ال عبدالقادر حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجلب الفرح والسعادة للأيتام وتسليمهم الهدايا والعيديات قبل دخول العيد بأيام قليلة، حيث شارك مساء أمس أكثر من 150 يتيم من الأيتام المسجلين بمركزي المزروعية والمبرز، في حفل فرحة العيد الذي أقيم بأحد المدن الترفيهية بالاحساء بتنظيم من إدارة الاستثمار والبرامج التنموية والذي اشتمل على العديد من الفقرات المسرحية المتنوعة تخللها توزيع الهدايا القيمة على المشاركين ومن ثم تم توزيع المشاركين على مجموعات باشراف عدد من المتطوعين لإشراكهم في الألعاب الخاصة بالمدينة الترفييهة وفي ختام البرنامج تم تقديم وجبة عشاء لكل مشارك قبل مغادرة موقع الحفل. وأقيم حفل أخر شمل 200 يتيمة، فيما شارك 100 يتيم ويتيمة من مركز الصالحية في الحفل الترفيهي الذي اٌقيم بمقر الإدارة العامة بمتابعة مدير المركز نبيل التركي.

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وقال البوسيف بأن جميع المراكز التابعة للجمعية ستقوم خلال أيام عيد الفطر المبارك بتنفيذ برنامج فرحة العيد ليشمل جميع الايتام المسجلين في الجمعية، في العديد من المواقع الترفيهية المتميزة بالاحساء يتخللها برامج ترفيهية هادفة وهدايا قيمة لجميع المشاركين.

من جهته شكر أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر القائمين على برنامج فرحة العيد بجمعية البر والمراكز التابعة لهم وحرصهم على اسعاد الايتام قبل وخلال أيام عيد الفطر السعيد بما يحقق الهدف الأسمى من هذا المشروع، سائلا الله العلي القدير أن يجزي الداعمين والمساهمين من أهل الخير في دعم مثل هذه البرامج النوعية التي نرى من خلالها الفرحة والسعادة في أعين الأطفال المشاركين، ومتطلعين منهم ومن أبناء المجتمع مواصلة الدعم لمثل هذه البرامج وغيرها من برامج الجمعية، عبر متجر البر الالكتروني https://ahsaber.sa/store/ أو من خلال زيارة مراكز الجمعية ومكاتبها المنتشرة في الاحساء.