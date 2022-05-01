قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ629 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم (الأحد) ارتفاع إيرادات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل، لتسجل أرقاما قياسية قدرت بـ629 مليون دولار، وهي أعلى قيمة في تاريخها الشهري، مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 75.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 13.6%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل، شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن «أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة» مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر أبريل من العام الماضي، بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة.
ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا رغم التحديات المختلفة، إذ حققت إحصاءات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2.3 مليار دولار مقابل ملياري دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 18.4% بفارق 360.4 مليون دولار.
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