أمير القصيم يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور محافظي محافظات المنطقة ومدراء العموم حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ الذي تشرف عليه أمانة المنطقة، مساء يوم العيد على المسرح المفتوح بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة يأتي انطلاقاً من حرص سموه على مشاركة أبناء هذه المنطقة أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن فقرات الحفل سوف تتضمن العديد من البرامج والفقرات، أبرزها أوبريت القصيم فخرنا الذي يتكون من لوحات فنية، كما يتخلل الحفل العرضة السعودية، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية والعروض الشعبية .