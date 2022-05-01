محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموّها بالخير والبركات، وأن يمتّع سموّها بالصحة والسعادة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يُبارك لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بعيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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