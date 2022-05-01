اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بعيد الفطر السعيد

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأجمل التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه بالخير واليُمن والبركات، وأن يمتّع جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله.
وهنّأ معالي رئيس مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموّه الكريم بالخير واليُمن والبركات، وأن يمتع سموّه بموفور الصحة والسعادة.
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