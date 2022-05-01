اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة، ضمنتها أسمى آيات التهاني والتبريكات ، إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، حفظها الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموها ، وعلى مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية ، بالخير واليمن والبركات .

وهنأت معالي رئيسة مجلس النواب شعب مملكة البحرين الوفي بعيد الفطر المبارك ، داعية من الله سبحانه أن يجعلها مناسبة خير وبركة على الجميع ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة باليمن والمسرات وأن يعم الأمن والسلام العالم أجمع.