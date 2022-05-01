اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ جلالة الملك  وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب خالص التهاني وأصدق التبريكات، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته، وعلى مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والمسرات.

كما رفعت معالي رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، أعربت خلالها عن تهانيها وتبريكاتها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسلامة ، وعلى مملكة البحرين بمزيد من النماء والتقدم والازدهار.

كما هنأت معالي رئيسة مجلس النواب شعب مملكة البحرين الكريم بعيد الفطر المبارك ، داعية رب العالمين أن يجعله مناسبة خير وبركة على الجميع ، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.