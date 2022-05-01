الكويت تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار في باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - تخطط وحدات مدعومة من الكويت للاستثمار في عددٍ من المشروعات بباكستان بقيمة 750 مليون دولار، مما سيعدّ من أكبر الاستثمارات المعروضة في السنوات الأخيرة.

قال محمد الفارس، رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار (Pakistan Kuwait Investment Co)، إنَّ كلاً من شركة «إنرتك القابضة» (Enertech Holding Co) التابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، والشركة «الباكستانية الكويتية للاستثمار» قد تقدّمتا بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي، فضلاً عن مقترح بإنشاء مصنع للهيدروجين، ومدينتين ذكيتين. وتعمل الشركتان حالياً على إنشاء خط لأنابيب المياه بتكلفة 200 مليون دولار.

تحمل الاستثمارات المرتقبة مزايا بالنسبة إلى باكستان، التي لم تشهد جذب استثمارات أجنبية لأكثر من عقد بسبب انقطاعات الطاقة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. وأدّت الاضطرابات الأخيرة إلى تغيير النظام، في حين انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى أقل من شهرين من الواردات.

يقوم رئيس الوزراء شهباز شريف، المنتخب حديثاً، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية حالياً، والتي قدّمت دعماً من خلال قرض في الماضي. وتتفاوض باكستان أيضاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار هذا العام. وعلى الرغم من أنَّ القروض كانت بمثابة سدّ للفجوة الرئيسية للدعم المالي؛ فإنَّ باكستان سعت منذ فترة طويلة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي لتقليل اعتمادها على الاقتراض.

صرّح الفارس أنَّ «إنرتك» والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار شكّلتا تحالفاً لاستكشاف الفرص في باكستان. وتأسست الشركة في عام 1979 من قبل حكومتي باكستان والكويت، وتمتلك استثمارات متعددة بما في ذلك 30% من أسهم بنك «ميزان» (Meezan Bank Ltd)، الذي يعد أسرع البنوك الباكستانية نمواً من حيث الودائع.