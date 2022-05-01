روسيا : إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ‏الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة.

وأشارت ‏الدفاع الروسية، إلي تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الغربية في أوديسا بصواريخ من طراز “أونيكس”.