روسيا : إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة.
وأشارت الدفاع الروسية، إلي تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الغربية في أوديسا بصواريخ من طراز “أونيكس”.
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