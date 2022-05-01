كي لا تؤذي معدتك.. 6 نصائح يجب اتباعها عند تناول كعك العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يتميز عيد الفطر المبارك بحلوياته الشهية. من الكعك والمعمول والبيتفور. ويقدم الأشخاص أحياناً عبى تناول هذه الحلويات على مدار يوم العيد. ما يسبب لهم ألم البطن. بسبب مكونات الحلويات من الطحين الأبيض والدهون.

ولكي تتناول حلويات العيد دون أن تؤلم معدتك. يوجد بعض الأمور التي عليك الانتباه لها.

– تجنب تناول الكعك والبسكويت والمعمول على الريق. لمنع اضطرابات القولون.

– واظب على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

– لا تهمل تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف. لضمان عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح.

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– لا تفرط في تناول الكعك في يوم واحد. حيث يمكن تقسيمها على مدى أيام العيد.

– تجنب تناول حلويات العيد مع المشروبات الغازية. كي تتجنب الانتفاخ.

– عليك تناول المشروبات الطبيعية المفيدة لصحة القولون والجهاز الهضمي.