محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الأحد مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركابا قتلت فيه امرأة في العاصمة الأفغانية.
وقالت شرطة كابول إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة.
وقتل عشرات الأشخاص وجرح عشرات آخرون في هجمات في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان الذي ينتهي الأحد.
وهذا ثاني تفجير في وقت قصير في العاصمة الأفغانية. فالجمعة قتل عشرة أشخاص في اعتداء على مسجد.
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هجوم المسجد.
لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن انه يقف وراء الهجوم على الحافلة.
وجاء في بيان « فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين، في (الناحية 6) بمدينة (كابل)، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم».
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان خصوصا تلك التي استهدفت أقليات مثل الشيعة.
ويؤكد مسؤولو حركة طالبان أن قواتهم غلبت تنظيم الدولة الإسلامية لكنّ محللين يشددون على أن التنظيم الجهادي لا يزال يطرح مشكلة أمنية رئيسية في البلاد.
وتعهدت شرطة كابول «ضمان الأمن» خلال الاحتفالات بعيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بعد مقتل عشرة أشخاص في اعتداءٍ على مسجد.. كابول: تنظيم الدولة الإسلامية يُعلن مسؤوليته عن تفجير الحافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.