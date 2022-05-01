اخبار دوليه – زيلينسكي يشكر دعم الولايات المتحدة لحماية بلاده

محمد بن مسعود - الدمام - التقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة «شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها» مرفقا إياها بفيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد زيلينسكي «الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي».

وجاء في بيان صادر عن الوفد الأميركي الذي يتوجه بعد كييف إلى جنوب شرق بولندا ووارسو «توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية ولا لبس فيها إلى العالم بأسره ومفادها أن الولايات المتحدة تقف بجانب اوكرانيا».

وشدد البرلمانيون الأميركيون على أن «دعما أميركيا إضافيا في طريقه» إلى أوكرانيا.

وأتت الزيارة بعد أسبوع على زيارة لكييف قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وخلال زيارتهما أعلن المسؤولان العودة التدريجية للوجود الدبلوماسي الأميركي إلى أوكرانيا ومساعدة إضافية مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 700 مليون دولار.