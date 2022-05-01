اخبار الخليج – الحمر: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات البحرينية العمانية في قطاع السكن الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع الدول الأشقاء من خلال استعراض الناجحة للبرامج والمشاريع الإسكانية التي تتبناها حكومة مملكة البحرين، مضيفاً أن البحرين حققت تميزاً ملحوظاً في حجم البرامج والمبادرات والاستثمارات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي منذ تأسيس وزارة الإسكان وحتى اليوم وذلك نتيجة لزيادة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص بأفكار جديدة وشراكة موسعة.
جاء ذلك لدى لقائه معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يترأس وزير الإسكان وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفيع المستوى لمناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال اللقاء أكد وزير الاسكان على مستوى العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. ومن جانبه أشاد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بالجهود الثنائية المبذولة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
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