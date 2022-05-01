الرئيس الغيني يغادر المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة غادر دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوجي, المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة. وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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