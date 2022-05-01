محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 513.4 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.35 مليار.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 513 مليونا و 483 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 235 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 357 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 513.4 مليون واللقاحات 11.35مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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