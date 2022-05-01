“الغذاء والدواء” تحدد علامات انتهاء صلاحية منتجات التجميل

محمد بن مسعود - الدمام - وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن المنتجات التجميلية تصبح غير صالحة للاستخدام عند تغير لونها أو رائحتها أو قوامها مثل جفاف المنتج أو تكتله أو انفصال تركيبته.

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