1,260 ساعة تطوعية يحققها برنامج إفطار صائم بجمعية الدعوة برفحاء خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
حقق برنامج إفطار صائم بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، 1,260 ساعة تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين 33 متطوعاً، وبلغ عدد الفُرص التطوعية 4 فُرص تطوعية، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 27,000 صائم.
ويشهد العمل التطوعي برفحاء منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تنامياً إيجابياً ملحوظاً وإقبالاً شديداً من قبل شباب وفتيات المحافظة في ظل الجهود التي تبذلها الجمعيات بالمحافظة تحت إشراف محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني.
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