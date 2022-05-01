أمانة وبلديات الحدود الشمالية تزيّن الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية أنهت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين الشوارع والميادين وفقاً لخطة متكاملة. وشملت الاستعدادات تهيئة المتنزهات والحدائق العامة في مدن ومحافظات المنطقة وتنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية والمجسمات الجمالية.

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