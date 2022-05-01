اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل بوجه عام ولكنه حار نسبياً خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون-بإذن الله- معتدلا بوجه عام ولكنه حار نسبياً خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شرقية بعد الظهيرة وتصل من 10 إلى 15 عقدة احياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%.

أعلى مد في الساعة 6:24 صباحاً وفي 5:58 مساء وأدنى جزر في الساعة 12:04 مساء وفي الساعة 12:20 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:59 صباحاً والغروب عن الساعة 6:09 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 5:52 صباحاً والأفول في الساعة 6:47 مساء.