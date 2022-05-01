اخبار السعوديه

صور.. صلاة تهجد الليلة الأخيرة من رمضان في المسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صلاة تهجد الليلة الأخيرة من رمضان في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وتنظيمات ميسرة وبالتعاون مع الجهات المشاركة في المسجد الحرام، أدى المصلون صلاة تهجد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك , وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام .

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة في التسليمتان الأخيرة .

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالمسجد الحرام وساحاته وأدواره , وسط أجواء إيمانية وصحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا