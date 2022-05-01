شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صلاة تهجد الليلة الأخيرة من رمضان في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وتنظيمات ميسرة وبالتعاون مع الجهات المشاركة في المسجد الحرام، أدى المصلون صلاة تهجد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك , وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام .

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة في التسليمتان الأخيرة .

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالمسجد الحرام وساحاته وأدواره , وسط أجواء إيمانية وصحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.