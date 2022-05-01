تهيئة ٣٥٠ متنفسًا وموقعًا سياحيًا لأهالي الطائف وزوارها مع حلول عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكةالمكرمة

هيأت أمانة الطائف أكثر من ٣٥٠ متنفسًا للأهالي والزوار والسائحين بأرجاء المحافظة، منها ٤٠ من كبرى الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع البيئية والبرية، ، وجرى دعم العديد من المواقع بألعاب الأطفال والمظلات العائلية وتهذيب الأشجار والشجيرات ودعم الخدمات البلدية ، مع تكثيف الجهود وأعمال النظافة والإصحاح البيئي وصيانة المرافق الخدمية .

وفي ذات السياق وضع أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي الخطة الموسمية لعيد الفطر المبارك، وتشمل زيادة أعداد الكوادر العاملة بالنظافة وزيادة ساعات عمل المعادات والآليات طيلة أيام عيد الفطر لتغطي كافة الأحياء والمواقع السياحية والأماكن ذات الارتياد العالي.

كما جهزت الأمانة كافة المرافق العامة لاستيعاب الزوار وتوفير بيئة مريحة وآمنة للجميع ، وسط توقعات بارتفاع الاقبال على المواقع السياحية خلال أيام العيد في ظل اعتدال الطقس واحتمالية هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية من المحافظة .

وأكملت تهيئة مداخل ومخارج المدينة والميادين والساحات العامة ، مع تشغيل الإنارة التجميلية، ونشر عبارات الترحيب والتهنئة والمعايدة باللوحات والشاشات الإلكترونية .

يُذكر أن أمانة الطائف تُنفذ برنامجًا لتشغيل النوافير والشلالات المائية التي تدعم مبادرة تحسين المشهد الحضري