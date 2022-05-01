السعوديه ‏بن مجدوع يتماثل للشفاء

محمد بن مسعود - الدمام - ‏تماثل عضو مجلس الشورى محافظ الخرج السابق؛ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع للشفاء إثر تعرضه لطارئ صحي، أدخله العناية المركزة أيام عدة قبل عودته لمنزله معافىً، ابن مجدوع ثمّن لكل من سأل عنه وتابع حالته ودعا له بظهر الغيب، عكاظ تتمنى للشوري القدير موفور الصحة وتمام العافية.

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