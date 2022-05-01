محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ انطلقت مساء أمس في مدينة السيح فعاليات “حوامة العيد” التي تنظمها بلدية الخرج ضمن احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، وذلك بحديقة الملك عبدالعزيز في حي السليمانية وسط السيح، بهدف إحياء هذا الموروث الذي ينشر الفرح والبهجة بين الأطفال بقدوم العيد.

وتمتد “حوامة العيد” في عدد من أحياء مدينة السيح من التاسع والعشرين من شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، يتخللها العديد من الفعاليات الشعبية، وذلك ضمن جهود إحياء الموروثات الشعبية، حيث كان الأطفال قديما يجوبون شوارع أحياء السيح وخاصة أحياء وسط المدينة، ويتبادلون التهاني بقدوم العيد، ويؤدون الألعاب منشدين عددًا من الأهازيج الشعبية.

يُذكر أن “حوامة العيد” موروث شعبي قديم في مدن وقرى الخرج، يقوم الأطفال خلالها بالتجول على بيوت الجيران ليأخذوا نصيبهم مما أعدّه الجيران من “عيديات” فرحًا بالعيد، منشدين أهازيج متنوعة من بينها “عطوني عيدي عادت عليكم”.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات “حوامة العيد” في مدينة السيح احتفاءً بقدوم العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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