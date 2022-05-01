ظاهرة فلكية فجر اليوم.. انظروا جهة الشرق وتفكروا في خلق السموات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تشهد المملكة ظاهرة فلكية، فجر اليوم الأحد، بمشيئة الله، باتجاه الأفق الشرقي، تتمثل في اقتران كوكبي المشترى والزهرة.

وعلق د. عبدالله ‌المسند، على الظاهرة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله : “لا تفوت المشهد فجر اليوم الأحد، اصطحب عيالك وصل الفجر شرق مدينتك، ثم اختر مكاناً مناسباً، وانظر جهة الشرق، وتفكروا في خلق السموات”.

وأضاف : “كوكبا المشتري (الأعلى) والزهرة (الأسفل)، يجتمعان ويُحيان الصوام بتمام رمضان، علماً أن بُعدهما عنك الزهرة 149 مليون كم والمشتري 847 مليون كم‼️”.

وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، قد قال في وقت سابق، إن سماء المملكة والوطن العربي ، ستشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد 1 مايو 2022 (آخر أيام شهر رمضان المبارك) تشهد اقترانًا استثنائيًّا بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري؛ إذ سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية، وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.2) بالأفق الجنوبي الشرقي. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في أغسطس 2016.

وأضاف أبو زاهرة: “أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر – كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة – ويطلق على مثل هذا الحدث اسم “الاقتران العظيم”.

أخبار قد تهمك

وختم أبو زاهرة بقوله “سيكون اقتران الزهرة والمشتري بالمسافة نفسها تقريبًا؛ ما سيقدِّم عرضًا رائعًا. وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية