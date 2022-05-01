محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تشهد المملكة ظاهرة فلكية، فجر اليوم الأحد، بمشيئة الله، باتجاه الأفق الشرقي، تتمثل في اقتران كوكبي المشترى والزهرة.
وعلق د. عبدالله المسند، على الظاهرة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله : “لا تفوت المشهد فجر اليوم الأحد، اصطحب عيالك وصل الفجر شرق مدينتك، ثم اختر مكاناً مناسباً، وانظر جهة الشرق، وتفكروا في خلق السموات”.
وأضاف : “كوكبا المشتري (الأعلى) والزهرة (الأسفل)، يجتمعان ويُحيان الصوام بتمام رمضان، علماً أن بُعدهما عنك الزهرة 149 مليون كم والمشتري 847 مليون كم‼️”.
وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، قد قال في وقت سابق، إن سماء المملكة والوطن العربي ، ستشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد 1 مايو 2022 (آخر أيام شهر رمضان المبارك) تشهد اقترانًا استثنائيًّا بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري؛ إذ سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية، وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.2) بالأفق الجنوبي الشرقي. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في أغسطس 2016.
وأضاف أبو زاهرة: “أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر – كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة – ويطلق على مثل هذا الحدث اسم “الاقتران العظيم”.
أخبار قد تهمك
وختم أبو زاهرة بقوله “سيكون اقتران الزهرة والمشتري بالمسافة نفسها تقريبًا؛ ما سيقدِّم عرضًا رائعًا. وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية
قد يهمك أيضاً :-
- شؤون المسجد النبوي تعلن نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك
- القبض على شخص بحوزته 60 كيلوجرامًا من مادة الحشيش بعسير
- “بر جازان” تطلق مشروع سقيا الماء بالتوزيع على 100 جامع ومسجد
- أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على صوالين الحلاقة والمغاسل والمحلات الغذائية
- توزيع أكثر من 50 ألف نسخه من القرآن الكريم على قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر ظاهرة فلكية فجر اليوم.. انظروا جهة الشرق وتفكروا في خلق السموات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.