شؤون المسجد النبوي تعلن نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ ، وذلك بتضافر الجهود في مختلف إداراتها ومنسوبيها والجهات المشاركة والمتطوعين من مختلف القطاعات وتكامل الخدمات المقدمة لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.
وحرصت وكالة شؤون المسجد النبوي على تكثيف جهودها وأعمالها وخاصة في العشر الأواخر وليلتي ٢٧ و ٢٩ وما شهده المسجد النبوي من كثافة المصلين لإدارك الليالي الفضيلة وليلة ختم القرآن، وعملت على توفير الخدمات كافة للمصلين لتعينهم على أداء عباداتهم بكل يسرٍ وسهولة، في أجواءٍ روحانية يحفّها الأمن والأمان.
وعملت الوكالة على تعقيم وتطهير وتبخير المسجد النبوي وسطحه وساحاته وتهيئته بالسجاد والخدمات المتكاملة، وتنظيم الحشود البشرية أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد النبوي وإليه وتوفير ماء زمزم في جميع أرجاء المسجد، مما يسهم في تقديم أجود الخدمات للزوار.
ويأتي ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والرعاية والعناية الفائقة من ولاة الأمر -حفظهم الله-.
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