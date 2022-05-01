“بر جازان” تطلق مشروع سقيا الماء بالتوزيع على 100 جامع ومسجد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان المرحله الأولى من مشروع سقيا الماء, وذلك بتوزيع 20 ألف شدة ماء 330 مل لتر جرى توزيعها على 100 جامع ومسجد بمدينة جيزان والقرى التابعه لها بتعاون مباشر من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة جازان. وأوضحت الجمعية أن مشروع سقيا الماء يمتد لعدة مراحل ويستهدف ( المساجد، والأسر المحتاجة، ودور التحفيظ ، ومغاسل الموتى) للوصول إلى مليون ريال وذلك بدعم من منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وبينت أن مشروع سقيا الماء يستمر حتى نهاية العام الحالي 2022م.

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