أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على صوالين الحلاقة والمغاسل والمحلات الغذائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة جولاتها الرقابية خلال هذه الأيام على المحلات الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وعلى الظواهر السلبية بالمنطقة ، وذلك لحماية المستهلكين وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة.

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية على مختلف المواقع، مع عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك لضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة وسلامة طرق العرض، حفاظا على صحة المستهلكين، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة أهالي وزوار العاصمة المقدسة

وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في ‏تشغيل عمالة بدون شهادات صحية‏ وتدني مستوى النظافة‏ ومخالفات في التجهيزات داخل المنشآت؛ حيث صادرت (500) كيلو من الخضار والفواكه، و(100) لتر من مشروب السوبيا المعروض بطرق عشوائية، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.