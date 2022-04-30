شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بالعيد.. تنظيم فعاليات ترفيهية بحديقة الحيوان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عددًا من الفعاليات الترفيهية للأهالي ضمن إطار توعوي، وذلك في الحفل الذي تستضيفه حديقة الحيوان بمدينة الرياض في ثاني وثالث أيام العيد.

ويتضمن برنامج الفعاليات، التي تبدأ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، عروضًا تفاعلية لفرقة استعراضية في المسرح الروماني، كما تقام عروض تراثية لفرقة شعبية أمام بوابة الزوار، ويشهد الاحتفال أيضًا توزيع العديد من الهدايا على الزوار طوال أيام الفعٍاليات.