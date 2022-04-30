شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يهنئ القيادة بنجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل دعم سخي شهدته الرئاسة وكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أثمر بعد عون الله وتوفيقه في تهيئة أجواء روحانية تعبدية صحية وآمنة تراعي تطلعات القاصدين من أنحاء العالم.

وسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء لدعمهم المتواصل لكل ما فيه خير البلاد والعباد، واهتمامهم الدائم بالتطوير المتواصل لمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

كما رفع "السديس" إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان.

وأشاد بالبرامج التنموية الشاملة التي يقودها ولي العهد بهدف تطوير منظومة الحج والعمرة وفق أرقى المعايير الخدمية العالمية وجهود سموه الكريم الرامية إلى تلبية رغبات وتطلعات القاصدين من أنحاء العالم، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توائم في مخرجات أعمالها تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو التميز الخدمي لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030).