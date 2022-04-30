اخبار الخليج – 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 419 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 30 ابريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2885 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9721489 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 339 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3339 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 419 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين563892. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 14 حالة.. وتحت العناية 3 حالات، وبلغ اجمالي الوفيات 1475 حالة وفاة.