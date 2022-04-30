محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 30 ابريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2885 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9721489 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 339 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3339 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 419 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين563892. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 14 حالة.. وتحت العناية 3 حالات، وبلغ اجمالي الوفيات 1475 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 419 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.