إيقاف عمل 150 حافلة كهربائية في باريس بعد تكرار احتراق الحافلات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أوقفت السلطات الفرنسية 150 حافلة كهربائية عن العمل مؤقتاً في باريس، وذلك بعد اشتعال النيران للمرة الثالثة خلال شهر واحد في إحدى تلك الحافلات.
وهرع فريق مكوّن من 30 شخصاً تابعين للحماية المدنية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، إلى موقع الحادث حيث وجدوا أن الحافلة الكهربائية احترقت بالكامل.
وفتحت شرطة العاصمة تحقيقاً بشأن الحادث الذي لم يخلّف أي ضحايا، ويعتبر الثالث من نوعه في العاصمة بعد حادثتين مشابهتين في شهري مارس وأبريل الجاري.
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