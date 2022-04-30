اخبار الخليج – تعقيباً على ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل..«الداخلية»: سقوط امرأة من أحد المباني بالجفير يوم الخميس الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيباً على ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط امرأة من أحد المباني بمنطقة الجفير … يتبع

مديرية شرطة العاصمة : الواقعة حصلت يوم الخميس الماضي 28 أبريل 2022 إثر سقوط امرأة آسيوية (40 عاماً) من أحد المباني بمنطقة الجفير ، والمعلومات تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية ، فيما تم إحالة القضية إلى النيابة العامة .