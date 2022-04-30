محمد بن مسعود - الدمام - تعقيباً على ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط امرأة من أحد المباني بمنطقة الجفير … يتبع
مديرية شرطة العاصمة : الواقعة حصلت يوم الخميس الماضي 28 أبريل 2022 إثر سقوط امرأة آسيوية (40 عاماً) من أحد المباني بمنطقة الجفير ، والمعلومات تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية ، فيما تم إحالة القضية إلى النيابة العامة .
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – تعقيباً على ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل..«الداخلية»: سقوط امرأة من أحد المباني بالجفير يوم الخميس الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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